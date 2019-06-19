السعودية اليوم / سمو نائب أمير الجوف يستقبل محافظ القريات



سكاكا 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر.

وفي بداية الاستقبال استمع سموه لشرح عن سير العمل في المحافظة والمراكز التابعة، حاثاً سموه على مراعاة مصالح المواطنين والمواطنات في جميع القطاعات الحكومية بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسمو أمير منطقة الجوف.

وشدد الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي على ضرورة العمل الجاد والمخلص من قبل الجميع والتعاون المثمر بما يحقق الأهداف المرجوة ويخدم الصالح العام.

// انتهى //

16:08ت م

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