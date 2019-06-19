السعودية اليوم / سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي يستقبل الدكتور الوردة



سكاكا 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف في مكتبه بالإمارة اليوم، عضو مجلس الشورى سابقاً الدكتور حامد بن ضافي الوردة.

وتسلم سموه من الدكتور الوردة نسخه من كتاب "أفكار ورؤى ... في طريق التنمية" الذي يشتمل على 270 صفحة ، ويلقي الضوء على مرحلة تنموية استثنائية عاشتها المملكة خلال الفترة 2005م – 2018م وصاحبها بنيه تحتية تنموية ضخمه وهيكلة للأجهزة الحكومية.

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16:08ت م

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