

حائل 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

اجتمع وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ في صالة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة اليوم, مع محافظي المحافظات بالمنطقة.

وفي بداية الاجتماع نوه آل الشيخ, بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين, ومتابعة سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه لكل ما يسهم بتطوير وتنمية المحافظات وتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين والمقيمين فيها.

وحث آل الشيخ على مضاعفة الجهود خلال الفترة الحالية والمستقبلية والتكامل مع جهود إمارة المنطقة المستمرة للتحول الوطني 2020 وتطبيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

وناقش الاجتماع الموضوعات ذات العلاقة بالنواحي الأمنية والتنموية والإدارية ومتابعة تنفيذ المشروعات وكل ما يسهم في رفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية في المحافظات والمراكز التابعة لها وكذلك تلبية احتياجاتها الخدمية والتنموية وتسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات لخدمة المواطن والمقيم .

// انتهى //

16:03ت م

0144





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة حائل يجتمع بمحافظي المحافظات بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.