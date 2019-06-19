2019-06-19

هيئة الشورى تُحيل تقارير عدد من اللجان إلى المجلس

متابعات الخليج 365 - الرياض

وافقت الهيئة العامة بمجلس الشورى على إدراج عددٍ من الموضوعات على جدول أعمال المجلس تضمّنت تقارير الأداء لعدد من الجهات الحكومية، إضافة إلى مشروعات اتفاق ومذكرات للتفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن للهيئة العامة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة بمجلس الشورى الذي عقدته اليوم في مقر المجلس، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني، بحضور مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، والأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري ورؤساء اللجان المتخصصة بمجلس الشورى.

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وقد وافقت الهيئة العامة على إحالة تقارير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1439/1440هـ، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام المالي 1439/1440هـ، وتقرير اللجنة بشأن تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435هـ.

كما قرّرت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقريري لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1439/1440هـ، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 1439/1440هـ.

ووافقت الهيئة العامة لمجلس الشورى على إحالة تقريري لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1439/1440هـ، وتقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1439/1440هـ.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم واتفاقيات مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات.