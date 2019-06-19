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شظايا ألغام بحرية تثبت ضلوع إيران في هجوم خليج عمان
متابعات الخليج 365 - متابعة
عرضت البحرية الأمريكية يوم الأربعاء شظايا لغم لاصق ومغناطيس تمّ نزعه من إحدى الناقلتين اللتين تعرّضتا لهجوم في خليج عمان الأسبوع الماضي، وقالت إن الألغام المستخدمة تحمل تشابهاً صارخاً مع ألغام إيرانية.
ونقلت رويترز عن الكوماندر شون كيدو بالبحرية الأمريكية قوله إن ”اللغم اللاصق الذي استُخدم في الهجوم يمكن تمييزه ويحمل أيضاً تشابهاً صارخاً مع ألغام إيرانية عُرضت على الملأ بالفعل في عروض عسكرية إيرانية“.
وكان الضابط يتحدّث للصحفيين في منشأة تابعة للقيادة المركزية لقوات البحرية الأمريكية قرب ميناء الفجيرة بالإمارات.
وكان الجيش الأمريكي نشر مقطع فيديو يُوضح قيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بنزع لغم لم ينفجر من ناقلة نفط يابانية تم استهدافها في خليج عمان الخميس الماضي.
وأكّدت المعلومات الاستخباراتية البريطانية والأمريكية تورط إيران في هذا الهجوم الذي تسبّب في ارتفاع أسعار النفط وتهديد مؤسسة الناقلات الدولية بتعليق نقل النفط إذا استمرّ التهديد قائماً.
وأعلنت الولايات المتحدة أمس إرسال ألف جندي إضافي إلى منطقة الشرق الأوسط لمواجهة أي عدوان محتمل من إيران فيما تنتشر قطع عسكرية بحرية في مياه الخليج العربي.
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