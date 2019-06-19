استعلام أوامر الدفع إلكترونيا برقم أمر الدفع عبر موقع وزارة المالية mof.gov.sa خطوة بخطوة

نتابع معكم كافة التفاصيل حول استعلام أوامر الدفع إلكترونيا برقم أمر الدفع عبر موقع وزارة المالية mof.gov.sa، فقد قامت الحكومة السعودية بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية المميزة والتي تساعد المواطنين والمقيمين والوافدين في العديد من الأمور، وتقوم هذه الخدمات بتوفير الوقت والجهد والمال، كما تقوم بالتخفيف من مكاتب الاستعلامات الحكومية في المملكة، وأحد أهم الخدمات المقدمة من المملكة للمستخدمين هي خدمة الاستعلام عن أوامر الدفع والتي تم تقديمها من وزارة المالية السعودية، وهي للمستفيدين في القطاعات الحكومية والخاصة علي حد سواء .

خدمة الاستعلام عن أوامر الدفع وزارة المالية

تعتبر أحد أهم الخدمات للمستفيدين، من جهات حكومية أو أفراد أو شركات، فعن طريق خدمة الاستعلام عن أوامر الدفع يتم تسهيل معرفة جميع أوامر الدفع الصادرة، والجدير بالذكر أنه يوجد العديد من الخدمات المشابهة مثل الاستعلام عن حركات أوامر الصرف، الاستعلام العوائد السنوية وأيضا استعلام عن أوامر الدفع، بغرض التأكد من معلومات المستفيد التي تم تسجيلها لدى الوزارة.

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كيفية استعلام أوامر الدفع إلكترونيا برقم أمر الدفع

الدخول علي الرابط المباشر لموقع وزارة المالية السعودية

اختيار الخدمات الإلكترونية

اختيار الخدمات الأكثر استخداما

اختيار الاستعلام عن أوامر الدفع

النقر على بند أوافق على الشروط الخاصة باستخدام الخدمة

الضغط على الانتقال للخدمة

إدخال رقم أمر الدفع الخاص بالمستعلم في الخانة المخصصة

كتابة رمز التحقق الموجود أمامك في الخانة المخصصة

الضغط على زر استعلام

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