“بشرة خير”تعرف على آلية دعم القرض العقاري لأصحاب الدخل أكثر من 14 الف جنيه ونعرف على...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام نجوم مصرية، في المملكة العربية السعودية الشقيقة، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا التقرير عن آلية دعم مستفيدي القرض العقاري، لأصحاب الدخول الأكبر من 14 الف ريال شهرياً، ونتمني أن نوفق في تقديم المعلومة الدقيقة والبسيطة التي يستوعبها متابعينا الأحباب بالمملكة.

أعلن السيد خالد بن محمد العمودي / المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، عن تعديلات على آلية دعم المستفيدين من القرض العقاري، برفع نسبة الدعم الشهري لهم وذلك لأصحاب الدخل الأكثر من 14 الف ريال شهرياً بشكل تدريجي بمعدل 5% لكل الف ريال زيادة عن ال14 الف، بدلاً من خفض الدعم مباشراً من 100% الي 35% حسب المعمول به حالياً.

تعرف على نظام الدعم في الآلية الجديدة للقرض العقاري

أصحاب الدخل الشهري الذي يزيد عن 14 الف ريال شهرياً، سيتم خفض دعم قروضهم بمعدل 5% لكل الف ريال زيادة عن ال14 الف، أي أن الذي دخله 15 الف ريال سيتم دعم قرضه بنسبة 95%.

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وأشار العمودي أن إعتماد 14 الف ريال كحد أعلى للدخل الشهري المدعوم بنسبة 100%، وأبقى الصندوق الحد الأدني للدعم بمقدار 35% دون تغير، باإضافة إلي إستمرار العمل بالمقياس الحالي الذي يعتمد على عدد أفراد الأسرة والدخل دون تغير.

تعرف على نسبة تعويض المستفيدين السابقين

أضاف خالد بن محمد العمودي، أنه سيتم تعويض المستفيدين السابقين الحاصلين على التمويل السكني المدعم بنسبة 100%، بناءُ على المضمونة الحالية وحيث سيتم تعويضهم وجدولة مبا لغ الدعم لهم بناءً على نسبة الدعم الجديدة

لمعرفة نسبة الدعم الجديدة من خلال زيارة الموقع الألكتروني للصندوق العقاري عبر الرابط التالي من هنا

أهداف التعديلات الجديدة لدعم القرض العقاري

تحسين مضمون الدع الحالية. زيادة كفاءة عمل برنامج التمويل المدعم. زيادة نسبة رضاء المستفيدين من البرنامج.

وفي نهاية التقرير نتمني دوام التوفيق للمملكة في إتخاز القرارات التي تساهم في رفعة شأن المملكة في كافة المجالات.

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