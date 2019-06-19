شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في جانية قتلت مواطنتها واستولت على ذهبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (نجران)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في فاطمة علي حسين السالمي (يمنية الجنسية) لإقدامها على قتل سابرة محمد سعد آل سدلة (يمنية الجنسية) وذلك بخنقها ثم إشعال النار بجسدها مما تسبب في وفاتها ثم الاستيلاء على ذهبها الذي كانت ترتديه.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانية اليوم الأربعاء 16 / 10 / 1440 هـ بمدينة نجران في منطقة نجران.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.