شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من جان قتل مواطناً طعناً في نجران والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (نجران)أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في الجاني علي بن نادر بن صالح آل الحارث (سعودي الجنسية) لإقدامه على قتل منصور بن سالم بن صالح آل الحارث (سعودي الجنسية) وذلك بطعنه عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.
وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم الأربعاء 16 / 10 / 1440 هـ بمدينة نجران في منطقة نجران.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
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