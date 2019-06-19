شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن خالد بن سلطان يرأس اجتماع القطاعات الأمنية الأعضاء في لجنة الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (عرعر)

رأس أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس لجنة الحج بالمنطقة في قاعة الاجتماعات اليوم, اجتماع القطاعات الأمنية الأعضاء في اللجنة, بحضور عدد من مديري الإدارات الأمنية ذات العلاقة.

وبحث سموه مع القطاعات الأمنية استعدادات المنطقة لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين إلى المملكة، موجهاً جميع القطاعات الحكومية بتكثيف الاستعدادات وتسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن ومضاعفة الجهود بما يكفل تأديتهم لعباداتهم في يسر وسكينة.

وقال سموه: إن العناية بشؤون الحج والعمرة تأتي في مقدمة اهتمام ورعاية الدولة، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والمتابعة المستمرة من سمو وزير الداخلية على تقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ جديدة عرعر.

كما ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.