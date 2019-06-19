مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تستضيف بطولة ركوب الأمواج بالشراع (كايت سيرف) الأولى بالمملكة انطلاقا من شاطئ "يام"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضمن فعاليات موسم جدة، أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن استضافتها لبطولة ركوب الأمواج بالشراع (كايت سيرف)، والتي تقام للمرة الأولى بالمملكة بالتعاون مع اتحاد الملاحة الشراعية والهيئة العامة للرياضة، وقد بدأ التدريب لخوض هذه البطولة يوم الأحد 16 يونيو وتستمر حتى 20 يونيو، فيما سيبدأ السباق الفعلي يومي 21 - 22 يونيو الحالي، وذلك انطلاقا من شاطئ "يام" الذي افتتح أخيرا بالمدينة الاقتصادية، ليوفر تجربة الاستمتاع بمختلف الأنشطة والرياضات البحرية الشيقة والمتنوعة.وسوف تشهد بطولة المملكة الأولى لركوب الأمواج بالشراع (كايت سيرف) مشاركة 70 محترفا، وسيكرم أول ثلاثة فائزين من قبل لجنة تحكيم مختصة عالمية وفق شروط وأحكام محددة، كما يصاحب البطولة فعاليات وأنشطة ترفيهية وألعاب مائية وشاطئية مختلفة تناسب أفراد العائلة كافة، مع توفيرعربات الطعام التي تقدم وجبات متنوعة، إضافة إلى تكامل منظومة الخدمات والمرافق العامة المحيطة.

بهذه المناسبة أعرب الأستاذ أحمد بن إبراهيم لنجاوي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عن سعادته بالتعاون المشترك مع اتحاد الملاحة الشراعية والهيئة العامة للرياضة، والتي تأتي امتدادا للتعاون المشرك والبناء مع جميع الجهات الحكومية، مؤكدا على أن ذلك يعد دليلا جليا لمقدرة المدينة الاقتصادية على استضافة أكبر الفعاليات والأنشطة الرياضية المحلية والعالمية المختلفة، والتي تشهد زخما في الإقبال لإقامتها أخيرا في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، نظير الإمكانات اللوجستية والبنية التحيتة المتقدمة، فضلا عن المرافق السياحية والترفيهية المتنوعة والمنشآت الرياضية عالمية المعايير، تماشيا مع رؤية 2030 بضرورة تحفيز وتطوير صناعة الترفيه والرياضات الواعدة بالمملكة.