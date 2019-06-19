بوابة القبول الموحد للجامعات – التسجيل الموحد 1441/1440 للطلاب والطالبات – رابط القبول...

نتابع معكم زوارنا الكرام تفاصيل فتح بوابة القبول الموحد للجامعات بالمملكة العربية السعودية حيث التعرف معكم على التسجيل الموحد وموعد القبول الموحد للجامعات وذلك لمساعدة جميع الطلاب في عملية التسجيل الخاصة بجامعات الرياض وفقا للمواعيد المعلنة.

نقدم لكم طلابنا كافة التفاصيل الخاصة بالتسجيل الموحد بجامعات الرياض بالإضافة لتوضيح المواعيد الخاصة بالتسجيل لكل من الطلاب والطالبات وكذلك رابط القبول بالجامعات.

بوابة القبول الموحد للجامعات

تعمل اللجنة الإشرافية للقبول الموحد لكل من الطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض على تلقي الطلبات الخاصة بالقبول من يوم الاثنين الموافق 14 شوال وذلك حتى عدة أيام .

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التسجيل الموحد

هذا وتستقبل اللجنة الإشرافية الطلبات الخاصة وفقا للمواعيد المعلنة وذلك حتى يمكن لجميع الطلاب التقديم في جامعات الرياض لمدة أسبوع كامل وذلك على البوابة الإلكترونية بداية من يوم الاثنين الموافق 1440/10/14 وحتى الموافق 1440/10/22.

موعد القبول الموحد للطلاب بجامعات الرياض من المقرر أن يكون بداية من يوم الاثنن الموافق 14 شوال وحتى الموافق 22 شوال

موعد القبول الموحد للطالبات بجامعات الرياض يكون بداية من يوم الأربعاء الموافق 16 شوال وحتى 23 شوال.

القبول الموحد للجامعات

هذا وقد تقرر إعلان نتائج القبول بعد الفرز الأول في يوم الخميس الموافق 1440/11/1 وسيكون إعلان الفرز الأخير يوم الخميس الموافق 1440/11/8أ أما إعلان نتائج القبول بالنسبة للطالبات سيكون 1440/11/8

هذا وتقدم بوابة القبول الموحد عدة خدمات منها (طلب الالتحاق وإعادة القيد وترتيب التخصصات)

تقوم الطالبة بملء نموذج طلب الالتحاق بنفسها وهي المسئولة عن صحة المعلومات المدونة.

يحق للطالبة المنقطعة إعادة قيدها في الجامعى خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد (فصلين دراسيين للكلية التقنية) والمنقطعة مدة تزيد عن أربعة فصول (فصلين للكلية التقنية ) ولم تفصل يمكن قبولها كمستجدة وفقا للشروط المعلنة.

هذا وتشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في الرياض كل من جامعات (الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك سعود والأميرة نورة والملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية والكلية التقنية) بمدينة الرياض.