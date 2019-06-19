بوابة القبول الموحد تبدأ استقبال الطالبات اليوم عبر هذا الرابط

2019-06-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض قبول الطالبات اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

وكانت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني قد حدّدت مواعيد قبول الطالبات على النحو الآتي: بدء التقديم على بوابة القبول يوم الأربعاء (16/10/1440هـ)، وإغلاق البوابة يوم الأربعاء (23/10/1440هـ)، وإعلان نتائج القبول يوم الخميس (08/11/1440هـ).

وحثت اللجنة الطلاب والطالبات على معرفة تفاصيل الجدول الزمني، ومعايير وإجراءات القبول عبر بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض (هنا).

ومن بين الخدمات التي تقدمها بوابة القبول الموحد للطالبات ما يلي:

طلب الالتحاق

تقوم الطالبة بملء نموذج طلب الالتحاق بنفسها وتعد مسؤولة عن صحة المعلومات التي تدونها.

إعادة القيد

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يحق للطالبة المنقطعة إعادة قيدها في جامعتها خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد (فصلين دراسيين للكلية التقنية) ، أما من انقطعت مدة تزيد عن أربعة فصول (فصلين للكلية التقنية) ولم تكن مفصولة فيمكن قبولها كطالبة مستجدة حسب شروط القبول المعلنة.

ترتيب التخصصات

إن حسن اختيار وترتيب التخصصات من المهام الأساسية التي يجب على الطالبة أن توليها كل العناية والاهتمام، على أن تكون الرغبة متوافقة مع الشروط المعلنة.

التخصصات المتاحة في بوابة القبول الموحد للطالبات

وتشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في منطقة الرياض جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية في مدينة الرياض.