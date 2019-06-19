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الرئيس العراقي يلتقي أمير الكويت خلال زيارته التاريخية إلى بغداد
متابعات الخليج 365 - متابعة
التقى الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح اليوم، في العاصمة بغداد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وتعد الزيارة التي يقوم بها أمير الكويت إلى العاصمة العراقية هي الثانية له خلال توليه الحكم، إذ قام بزيارة سابقة في 2012 لترؤس وفد الكويت إلى اجتماع القمة العربية التي عقدت في بغداد آنذاك.
وتأتي هذه الزيارة في ظل التوترات والتطورات المتسارعة غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، لاسيما الأعمال التي استهدفت سلامة الإمدادات النفطية، عبر تخريب وتخريب السفن النفطية والتجارية المدنية في المياه الإقليمية للإمارات وبحر عمان.
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