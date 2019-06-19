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2019-06-19 بدء القبول في جامعة الشمالية الاثنين المقبل متابعات الخليج 365 - واس أعلنت جامعة الحدود الشمالية بدء القبول والتسجيل للطلاب والطالبات للعام الجامعي 1440- 1441ـ اعتباراً من يوم الاثنين القادم حتى 30 من شوال عبر بوابة القبول في موقع الجامعة الإلكتروني.

وأشارت الجامعة إلى أن عملية القبول ستكون إلكترونية في جميع مراحلها وإجراءاتها, حيث لا يتطلب تقديم أي مستندات، وسيتم سحب البيانات الخاصة بالطلبة ‏عبر برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) باستثناء الطلبة غير السعوديين من أمهات سعوديات، حيث يطلب منهم تزويد الجامعة بالمستندات الرسمية.









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