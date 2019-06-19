الان تتابع البيئة: إطلاق منصة التوظيف الالكتروني لاختيار الوظيفة المناسبة وفقا للمؤهل العلمي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، عن إطلاق منصة التوظيف الإلكتروني، وذلك حرصا على تسهيل إجراءات التقديم على الوظائف
وقالت الوزارة إن المنصة الجديدة تساعد على اختيار الوظيفة المناسبة وفقاً للمؤهل العلمي، موضحة أن رابط الخدمة: https://hr.mewa.gov.sa/EES/public/login.aspx … .
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