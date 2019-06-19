طريقة التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء والرجال وشروط القبول وخطوات التقديم برابط أبشر

نتابع معكم طريقة التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء عبر موقع ابشر بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم الإعلان عن الوظائف المطلوبة والمتاحة عبر بوابة ابشر للتوظيف، ويتم الإعلان عن الاحتياجات والمتطلبات للوظائف من الجهات المستفيدة والمنشآت، كما يتم استقبال الطلبات على الموقع الإلكتروني والإعلان عن نتيجة القبول للوظائف بعد الانتهاء من تحديد المقبولين، ويقوم موقع ابشر أيضا بإتاحة انشاء سيرة ذاتية للباحث عن عمل وملئ الاستمارات المرجوة، ويتم أيضا عبر البوابة الاستعلام عن نتائج القبول النهائية والمبدئية للتوظيف.

شروط القبول في وظائف الاحوال المدنية “نساء ورجال”

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ

أن يكون الوالدين والزوج سعوديين الجنسية والمنشأ

ألا يكون قد نشأ أثناء خدمة بالخارج

أن يتصف المتقدم بحسن السير والسلوك

ألا يكون قد تم الحكم عليه بقضية مخلة للشرف

ألا يكون قد تم طرده من أي كلية أو معهد عسكري

أن يكون للمتقدم مؤهل معترف به لدي وزارة التعليم السعودية

ألا يقل عمر المتقدم عن 22 سنة ولا يزيد عن 35

يجب أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية بنجاح

يتم استبعاد من يقوم بإدخال أي بيانات غير صحيحة

أساس القبول في وظائف الاحوال هي شهادة البكالوريوس وهم شهادات علوم سياسية، انظمة، نظم معلومات إدارية، إدارة عامة، قانون، إدارة أعمال، شريعة، حقوق

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طريقة التقديم في ابشر للتوظيف للنساء

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية اختيار قسم التوظيف البحث في الوظائف المتاحة والتقديم للوظيفة المناسبة تحديد الوظائف المتاحة للأحوال المدنية بالسعودية اختيار اجراءات الاحوال الموافقة على الشروط المطلوبة ملئ البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها التوجه للصفحة التي تحتوي على كل المعلومات المتقدمة الذهاب إلى الصفحة التي تشمل مكان التقديم للرغبة الاولى والثانية والثالثة ملئ بيانات الشهادة العلمية والدورات والمؤهل العلمي الأساسي “البكالوريوس”

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