شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة الرياض يستقبل الجهات المشاركة في احتفالات موسم العيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بقصره مساء أمس, الجهات المشاركة في احتفالات موسم عيد مدينة الرياض .

وأعرب سموه عن شكره وتقديره للجميع على ما قدموه من جهود تنظيمية وتنفيذية وأمنية تؤكد على معنى العمل الجماعي المتكامل .

وأكد سموه على تعدد مواقع الفعاليات ووجود الناس راحة في الوصول لها وضرورة التركيز على المظهر العام لفعاليات العيد وانتشارها .

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وتمنى الأمير فيصل بن بندر التوفيق والنجاح للجميع, مثمناً دورهم الهام في إبراز فعاليات المنطقة وتحقيق المنشود .

من جانبه أعرب معالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس عن شكره على الدعم والمتابعة المباشرة من سمو أمير منطقة الرياض في تطوير مسيرة التنظيم للفعاليات والمناسبات الوطنية في المنطقة والحرص المستمر على التميز وتقديم المزيد.

حضر الاستقبال مساعد رئيس الاستخبارات العامة الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز , والأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز, والمستشار الخاص والمشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز .