“هنا” رابط أسماء المستفيدين من برنامج سكني/ 13230 مستفيد تم الإعلان عنهم دفعة واحدة

أعلنت اليوم وزارة الإسكان من خلال برنامج “سكني” التابع للوزارة عن إستفادة 13230 من المقيدين على قوائم وزارة الإسكان والصندوق العقاري، ضمن مجموعة من البرامج المختلفة بعدد من مناطق المملكة، ويمكنكم متابعينا الأعزاء التعرف على أسماء المستفيدين عبر رابط مباشر، حيث تم رفع أسماء المستفيدين وهوياتهم عليه، بالإضافة لجميع تفاصيل البرامج السكنية.

ونحن من خلال موقعنا نتابع معكم تقديم كل جديد، ونقدم الرابط المباشر للتعرف على أسماء المستفيدين من مبادرات برنامج سكني، حيث يعتب البرنامج من أهم البرامج التي تدعمها الوزارة لتوفير حياة أفضل للمواطنين، وتملك وحدات ملائمة للمعيشة ضمن مبادرة 2030، والتي تهدف لرفع نسبة التملك إلي 70%، ويتم الإستفادة من هذه المبادرة بمختلف الأنظمة التي يتعامل بها البرنامج حسب إحتياجات كل فرد وإمكانياته.

رابط الإستعلام عن أسماء المستفيدين

للتعرف على أسماء المستفيدين من خدمات “برنامج سكني” الدخول على الرابط الإلكتروني لبرنامج سكني.

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وللإستفسار عن أي تساؤل الإتصال برقم “199090”.

خدمات برنامج “سكني”

أشار المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان أن برنامج “سكني” يعمل على توفير سكن ملائم للحياة المعيشية وضمن رؤية المملكة للحياة في 2030، حيث يضمن للمتقدمين حرية الخيار بين مجموعة من الإختيارات ومنها “الوحدات السكنية الجاهزة- الوحدات تحت الإنشاء- الأراضي المجانية- القروض العقارية المدعومة التي تساعد على شراء الوحدات من السوق- البناء الذاتي- تمويل القرض القائم- ومبادرة دعم العسكريين والمتقاعدين” وغيرها من الخدمات العقارية التي تهدف مصلحة المواطن السعودي.

برنامج “سكني” برؤية 2030

تهدف المملكة العربية السعودية من خلال برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، توفير سكن أفضل للمواطن السعودي، ضمن رؤية 2030 لتحسين مستوي معيشة المواطن السعودي، بحيث يلائم جميع فئات المجتمع السعودي ويحقق رغباته في مستوي أفضل.