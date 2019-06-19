متابعة الاحوال المدنية توظيف نساء وظائف وزارة النقل وظائف حكومية في جداره 1441 وزاره النقل توظيف...

نتابع معكم الآن الإستعلامات حول اسماء المرشحين في الوظائف التعليمية جدارة 1440-1441، بوابة جدارة التعليمية، والرابط المباشر الذي يتيح لكم الدخول والتسجيل المباشر على الموقع الرسمي، ونرصد معكم كل جديد عبر التحديثات، وكذلك وظائف وزارة النقل في جدارة، وموعد المفاضلة والمطابقة لإعداد قوائم المرشحين الأولية في الوظائف التعليمية، وكذلك نتابع معكم وظيفة جندي أول الذي يتم الدخول به والإستعلامات المختلفة، تابع المقال الآن وتابع موعد التقدم لكافة الوظائف عبر بوابة جدارة توظيف، تابع اسماء جداره ١٤٤٠ اسماء المرشحات للوظائف التعليميه 1441

أعلن المتحدث الرسمي بإسم وزارة التعليم السعودية السيد مبارك العصيمي على صفحته الرسمية تويتر، أنه تبدأ عمليات المفاضلة وإعداد القوائم الخاصة بالمرشحين الأولية لشغل عدد الوظائف التعليمية عبر بوابة جدارة يوم الأحد 13 شوال، وقد تم الإعلان عن نتائج المرشحين في الوظائف التعليمية مساء يوم الخميس 10 شوال 1440، الموافق يوم 13 يونيو 2019، حيث تم إغلاق التقديم عبر المنصة الإلكترونية في يوم 27 رمضان الماضي، ونتابع معكم نتائج جدارة عبر المنصة الرسمية.

من جانب آخر نتابع معكم العديد من الوظائف التي يتم الإعلان عنها عبر منصة جدارة للتوظيف، حيث أعلنت بوابة جدارة عن 127 وظيفة شاغرة للرجال والنساء بوزارة النقل، وذلك عبر الموقع الرسمي جدارة دوت كوم، ويبدأ التسجيل فيها يوم الأحد 13 شوال 1440 الموافق يوم 16 يونيو 2019، ويتم التقديم عبر هذا الرابط، ونتابع المزيد من التقارير

وظائف وزارة النقل جدارة

حيث ينص إعلان وزارة النقل على دعوة الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات لشغل الوظائف المعلن عنها بسلم الرواتب، وعدد الوظائف هو 127، على أن تكون المرتبة الرابعة بطلب عدد 23 رجال، والمرتبة الخامسة عدد 31 رجال 1 نساء والمرتبة 6 15 رجال وعدد 11 نساء والمرتبة السابعة 29 رجال و4نساء والمرتبة 8 عدد 3 رجال، مما يعني أن مجموع الوظائف للرجال هو 111 وللنساء 16، ويستمر التقديم أربعة أيام من يوم 13 شوال حتى يوم 17 شوال، ويتم التقديم على المنصة الرسمية على موقع جدارة المباشر

اسماء جداره ١٤٤٠ اسماء المرشحات والمرشحين للوظائف التعليميه 1441

يتم الدخول على الرابط الرسمي من هنا، أو من هنا وعن طريقه يتم التسجيل في بوابة جدارة، ويتم تسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهويه الوطنيه وكلمة السر والجنس ورمز التحقق، كما يمكنكم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد كحل بديل لتسجيل الدخول للموقع الرسمي منصة التوظيف الإلكتروني جدارة

أسماء الرجال ظهرت من هنا

أسماء النساء ظهرت من هنا

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عاجل: ظهرت نتائج جدارة الخدمة المدنية يوم الخميس 13 يونيو 2019، ومعه ظهرت أسماء الرجال والنساء المقبولين في الوظائف التعليمية المختلفة، ونتابع معكم الأسماء، وقمنا برفع الرابط المباشر، الذي يتيح لكم سهولة الدخول ومتابعة الأسماء فورًا.

وظيفة جندي أول للنساء

أعلنت منصة جدارة للتوظيف، عن فتح باب القبول لوظائف نسائية في الأحوال المدنية:

رتبة جندي: لحملة الثانوية العامة

رتبة جندي أول: دبلوم لا يقل عن سنة بعد الثانوية العامة

الشروط أن تكون المتقدمة حاصلة على هوية وطنية مستقلة

أن لا يقل طول المتقدمة عن 160 سم

أن لا يقل عمرها عن 25 عام، ولا يزيد عن 35 عام

موعد التقديم من الأحد 13-10-1440 الموافق 16 يونيو 2019، حتى يوم الأربعاء 16-10-1440 الموافق 19 يونيو 2019

التقديم من الساعة 10 صباحًا، القريات حي المطار خلف أسواق العثيم برقم تليفون 0551176422

خبر عاجل: أعلنت وزارة التعليم السعودية عن فتح باب حجز موعد المطابقة للمرشحين للوظائف التعليمية، التي تم الإعلان عنها الخميس الماضي، وذلك عبر هذا الرابط، الذي يتيح لكم التسجيل به، والحجز الخاص بالمطابقات، من أجل التيسير على كافة المتقدمين

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