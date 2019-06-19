رابط التقديم على وظائف ديوان المظالم 1440 للرجال بالمرتبة الرابعة والسادسة

أتاح ديوان المظالم السعودي من خلال إدارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، التقديم على الوظائف الإدارية الجديدة للعام الحالي والتي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي، على المراتب الرابعة والسادسة للرجال، وذلك عبر بوابة التوظيف الإلكتروني الخاصة بموقع ديوان المظالم، حيث بدأ التقديم بشكل مكثف من قبل المواطنين الراغبين في الانضمام للديوان في الساعات الماضية.

وأوضح ديوان المظالم في بيانه الرسمي، أن كافة الوظائف المعلنة على المرتبة الرابعة والسادسة، متاح التقديم عليها ابتداء من يوم الثلاثاء 1440/10/15هـ على أن ينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 1440/10/17هـ.

وكشف الديوان، أن عدد الوظائف المتاحة والشاغرة للمواطنين بلغ 90 وظيفة إدارية، منها 50 وظيفة بالمرتبة السادسة و40 وظيفة بالمرتبة الرابعة والتي تستهدف الرجال، ويتم شغل الوظائف من خلال المسابقة الوظيفية للعمل في مقار الديون في عدد من المناطق مثل: الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام، سكاكا، أبها، مكة المكرمة، الأحساء، نجران، حائل.

رابط التقديم على وظائف ديوان المظالم 1440

وكشف ديوان المظالم، أنه يمكن للراغبين في شغل الوظائف ممن تنطبق عليهم شروط التقديم الخاصة بكل وظيفة، التقديم عليها من خلال بوابة التوظيف الإلكتروني التابعة لديوان المظالم، عبر الرابط التالي: من هنا.