وظائف الاحوال المدنية – تابع رابط تقديم وكالة الاحوال المدنية وظائف نساء 1440 برتبه (جندي اول...

نتابع معكم زوارنا من المملكة العربية السعودية الوظائف الهامة التي يتم الإعلان عنها عبر وكالة الاحوال المدنية حيث وزارة الداخلية والتي أعلنت عددا من الوظائف بالنسبة للعنصر النسائي، كما نتعرف معكم خلال تقريرنا بين أيديكم على كافة التفاصيل الخاصة بوظائف وزارة الداخلية القبول والتسجيل في وكالة الاحوال المدنية.

نتابع معكم وظائف الاحوال المدنية للنساء حيث وظائف وزارة الداخلية للعنصر النسائي برتبة (جندي أول وجندي) وموعد التقديم على الوظائف المعلنة بالإضافة لرابط تقديم وظائف وزارة الداخلية نساء 1440.

وظائف الاحوال المدنية

أعلنت وكالة الأحوال المدنية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية عنصر نسائي برتبة (جندي أول ، جندي) حيث القيام بأعمال الحراسة والأمن بالمكاتب النسائية للأحوال المدنية يمناطق ومحافظات المملكة وفقا لعدد من الشروط.

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وظائف وزارة الداخلية 1440

جندي أول (ثانوية عامة + دبلوم لمدة سنة فأكثر)

جندي (ثانوية عامة أو ما يعادلها)

وظائف وزارة الداخلية نساء

لابد من توافر عدد من الشروط في المتقدمات على وظائف وزارة الداخلية:

لابد وأن تكون المتقدمة سعودية الأصل وتستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

لابد من تمتع المتقدمة بحسن السير والسلوك والسمعة غير محكوم عليها في جريمة تخل بالشرف والأمانة.

ألا يقل عمر المتقدمة عن (25) عام وألا يزيد عن (35) عام

امتلاك المتقدمة لهوية وطنية مستقلة وسارية الصلاحية عند التقديم

طول المتقدمة يجب ألا يقل عن 160 سم مع مناسبة الوزن مع الطول وفقا للائحة الطبية

ألا يكون قد سبق للمتقدمة التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب.

ألا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعودي

اجتياز المتقدمة لكافة الاختبارات الخاصة بالقبول

يجب معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

التسجيل في وظائف الاحوال المدنية 1440

يبدأ التقديم على الوظائف المعلنة بداية من يوم الأحد الموافق 1440/10/13 وذلك في تمام العاشرة صباحا على أن ينتهي في الأربعاء الموافق 1440/10/16 في نفس الموعد

رابط تقديم وظائف الاحوال المدنية

يتم التقديم من خلال هذا الرابط من هنا

هذا وقد تقرر غلق باب التقديم الخاص بالوظائف في يوم الأربعاء القادم، حيث بدأت بالفعل عملية التقديم الخاصة بوظائف الأحوال المدنية للعنصر النسائي يوم الأح