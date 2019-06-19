، "صحة حفر الباطن" تقيم ملتقى "الموارد البشرية".. أجندة منوعة ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دشن مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر بن راشد الصافي، ملتقى الموارد البشرية الذي أقيم بقاعة التدريب بمستشفى الصحة النفسية.
وفي بداية اللقاء، لفت "الصافي" إلى حرص وزارة الصحة على تطوير الكوادر البشرية في جميع منشآتها؛ لما لها من أهمية في تحقيق أعلى معايير الجودة في الأداء، ومن خلال الكفاءات الموجودة تتحقق الأهداف في المنشآت التي ستطور وتنهض بالخدمة المقدمة للمستفيدين.
وشهد الملتقى عدداً من الأجندات منها آلية صرف مستحقات الموظفين ورفع المسيرات بالوقت المحدد دون أي تأخير، وإيضاح التواريخ المحددة لرفع القرارات، كما تضمّن أهمية وثيقة إفصاح والتأكيد على تعبئتها من قبل منسوبي الصحة والطريقة الصحيحة لذلك، وتفعيل مؤشر ميثاق الأداء الوظيفي وتفعيل مؤشرات الموارد البشرية لمشروع أمان، وتحديد الأشخاص العاملين على المؤشرات في المستشفيات، إضافة إلى تفعيل برامج التواصل الداخلي (الرحلات - العروض - الرسائل الموجهة للموظفين).
"صحة حفر الباطن" تقيم ملتقى "الموارد البشرية".. أجندة منوعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-19
دشن مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر بن راشد الصافي، ملتقى الموارد البشرية الذي أقيم بقاعة التدريب بمستشفى الصحة النفسية.
وفي بداية اللقاء، لفت "الصافي" إلى حرص وزارة الصحة على تطوير الكوادر البشرية في جميع منشآتها؛ لما لها من أهمية في تحقيق أعلى معايير الجودة في الأداء، ومن خلال الكفاءات الموجودة تتحقق الأهداف في المنشآت التي ستطور وتنهض بالخدمة المقدمة للمستفيدين.
وشهد الملتقى عدداً من الأجندات منها آلية صرف مستحقات الموظفين ورفع المسيرات بالوقت المحدد دون أي تأخير، وإيضاح التواريخ المحددة لرفع القرارات، كما تضمّن أهمية وثيقة إفصاح والتأكيد على تعبئتها من قبل منسوبي الصحة والطريقة الصحيحة لذلك، وتفعيل مؤشر ميثاق الأداء الوظيفي وتفعيل مؤشرات الموارد البشرية لمشروع أمان، وتحديد الأشخاص العاملين على المؤشرات في المستشفيات، إضافة إلى تفعيل برامج التواصل الداخلي (الرحلات - العروض - الرسائل الموجهة للموظفين).
19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
02:20 PM
"الصافي": حريصون على تطوير الكوادر لتحقيق أعلى المعايير
دشن مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر بن راشد الصافي، ملتقى الموارد البشرية الذي أقيم بقاعة التدريب بمستشفى الصحة النفسية.
وفي بداية اللقاء، لفت "الصافي" إلى حرص وزارة الصحة على تطوير الكوادر البشرية في جميع منشآتها؛ لما لها من أهمية في تحقيق أعلى معايير الجودة في الأداء، ومن خلال الكفاءات الموجودة تتحقق الأهداف في المنشآت التي ستطور وتنهض بالخدمة المقدمة للمستفيدين.
وشهد الملتقى عدداً من الأجندات منها آلية صرف مستحقات الموظفين ورفع المسيرات بالوقت المحدد دون أي تأخير، وإيضاح التواريخ المحددة لرفع القرارات، كما تضمّن أهمية وثيقة إفصاح والتأكيد على تعبئتها من قبل منسوبي الصحة والطريقة الصحيحة لذلك، وتفعيل مؤشر ميثاق الأداء الوظيفي وتفعيل مؤشرات الموارد البشرية لمشروع أمان، وتحديد الأشخاص العاملين على المؤشرات في المستشفيات، إضافة إلى تفعيل برامج التواصل الداخلي (الرحلات - العروض - الرسائل الموجهة للموظفين).
، "صحة حفر الباطن" تقيم ملتقى "الموارد البشرية".. أجندة منوعة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "صحة حفر الباطن" تقيم ملتقى "الموارد البشرية".. أجندة منوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.