، "البرلمان العربي" يبحث تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية ،

- 1/2
- 2/2
أعلن رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ مشروع قرار أمام الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني التي بدأت أعمالها بالقاهرة اليوم، لدعوة الأمم المتحدة والجامعة العربية، إلى تصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية.
وقال "السلمي"؛ في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني؛ إنه سيتم التصويت على القرار ورفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام للجامعة العربية، مشيراً إلى أن البرلمان لن يتوانى عن أيّ جماعة تستهدف المنشآت المدنية.
ولفت إلى تعمُّد الحوثيين استهداف المنشآت المدنية في دول الجوار مثلما حدث أخيراً في المملكة العربية السعودية بوصفه جريمة حرب، مشيراً إلى تهديد الحوثيين للنواب اليمنيين؛ لأنهم يحضرون جلسات البرلمان اليمني.
وأضاف "السلمي": البرلمان العربي سيطلب من الاتحاد البرلماني الدولي توفير حماية لهم؛ مشيرًا إلى البرلمانيين لهم حصانة في أيّ مكان بالعالم.
وبدأت أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة "السلمي"؛ بحضور رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني.
وتركز الجلسة على الأوضاع العربية الراهنة في ظل الأزمات والتحديات والمستجدات التي تمر بها البلدان العربية، وتناقش جهود البرلمان العربي لدعم العمل العربي المشترك ومواجهة الأخطار والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي.
"البرلمان العربي" يبحث تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-19
أعلن رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ مشروع قرار أمام الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني التي بدأت أعمالها بالقاهرة اليوم، لدعوة الأمم المتحدة والجامعة العربية، إلى تصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية.
وقال "السلمي"؛ في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني؛ إنه سيتم التصويت على القرار ورفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام للجامعة العربية، مشيراً إلى أن البرلمان لن يتوانى عن أيّ جماعة تستهدف المنشآت المدنية.
ولفت إلى تعمُّد الحوثيين استهداف المنشآت المدنية في دول الجوار مثلما حدث أخيراً في المملكة العربية السعودية بوصفه جريمة حرب، مشيراً إلى تهديد الحوثيين للنواب اليمنيين؛ لأنهم يحضرون جلسات البرلمان اليمني.
وأضاف "السلمي": البرلمان العربي سيطلب من الاتحاد البرلماني الدولي توفير حماية لهم؛ مشيرًا إلى البرلمانيين لهم حصانة في أيّ مكان بالعالم.
وبدأت أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة "السلمي"؛ بحضور رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني.
وتركز الجلسة على الأوضاع العربية الراهنة في ظل الأزمات والتحديات والمستجدات التي تمر بها البلدان العربية، وتناقش جهود البرلمان العربي لدعم العمل العربي المشترك ومواجهة الأخطار والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي.
19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
01:44 PM
لدى الجامعة العربية والأمم المتحدة لاستهدافها المنشآت المدنية
أعلن رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ مشروع قرار أمام الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني التي بدأت أعمالها بالقاهرة اليوم، لدعوة الأمم المتحدة والجامعة العربية، إلى تصنيف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية.
وقال "السلمي"؛ في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني؛ إنه سيتم التصويت على القرار ورفعه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والأمين العام للجامعة العربية، مشيراً إلى أن البرلمان لن يتوانى عن أيّ جماعة تستهدف المنشآت المدنية.
ولفت إلى تعمُّد الحوثيين استهداف المنشآت المدنية في دول الجوار مثلما حدث أخيراً في المملكة العربية السعودية بوصفه جريمة حرب، مشيراً إلى تهديد الحوثيين للنواب اليمنيين؛ لأنهم يحضرون جلسات البرلمان اليمني.
وأضاف "السلمي": البرلمان العربي سيطلب من الاتحاد البرلماني الدولي توفير حماية لهم؛ مشيرًا إلى البرلمانيين لهم حصانة في أيّ مكان بالعالم.
وبدأت أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة "السلمي"؛ بحضور رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني.
وتركز الجلسة على الأوضاع العربية الراهنة في ظل الأزمات والتحديات والمستجدات التي تمر بها البلدان العربية، وتناقش جهود البرلمان العربي لدعم العمل العربي المشترك ومواجهة الأخطار والتهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي.
، "البرلمان العربي" يبحث تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "البرلمان العربي" يبحث تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.