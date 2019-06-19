جامعة نجران تعلن مواعيد قبول خريجي الثانوية العامة

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، اليوم الأربعاء، مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي 1440هـ / 1441هـ، على ثلاثة مراحل، يعقبه القبول الاحتياطي للفصلين، والقبول الاحتياطي للفصل الثاني.

وقال عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير العمري، في بيانٍ للجامعة، اطلعت عليه «عاجل»: إنَّ آلية القبول ستكون على ثلاث مراحل، أولها مرحلة القبول الرئيسي، تبدأ اليوم الأربعاء وتنتهي في 4/ 11/ 1440 هـ، على أن تُعلن نتائجها في 7/ 11/ 1440 هـ.

أمّا المرحلة الثانية (القبول الاحتياطي للفصلين)، ستكون في الفترة من 18 إلى 25 / 11/ 1440هـ، وتعلن نتائجها بتاريخ 28/ 11/ 1440هـ، فيما ستخصص المرحلة الثالثة للقبول الاحتياطي للفصل الثاني حسب المقاعد المتاحة وتبدأ بتاريخ 3/ 12/ 1440هـ حتى 17/ 4/ 1441هـ، وتعلن نتائجها بتاريخ 21/ 4/ 1441هـ.

وبيّن العمري أنَّ الجامعة حدَّدت عددًا من الشروط الواجب توفرها في المتقدم، وهي أن يكون سعوديًا أو من أم سعودية، ويكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، إضافةً إلى عدم تجاوز عمر المتقدم 25 عامًا والمتقدمة 30 عامًا، وكذلك استيفاء أيّ شروط أخرى تراها الجامعة. مشيرًا إلى أنَّ التقديم سيكون متاحًا فقط على البوابة الإلكترونية للجامعة عبر الرابط الإلكتروني.