الشورى يوجِّه الأوقاف باستثمار العقارات وتحصيل التعويضات

وجَّه مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، الهيئة العامة للأوقاف، بأربعة أمور ذات صلة باستثمار العقارات، وتحصيل التعويضات، وكذا أوجه إنفاق عائدات الوقف، وتأهيل بعض العقارات الأثرية بغرض استغلالها كمعالم سياحية.

وفي بيانٍ له، طالب الشورى، هيئة الأوقاف، بنشر الأراضي والعقارات الوقفية المخصصة للاستثمار على بوابتها الإلكترونية حسب المناطق، مع توضيح مواقعها وأي بيانات أخرى حتى يسهل التقدُّم لاستثمارها .

وطالب المجلس الهيئة العامة للأوقاف أيضًا، بالإسراع في تحصيل تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا على الأوقاف معالجة أي تأخير أو تعطيل في صرف غلة الوقف للمستفيدين.

وفي الإطار ذاته، أكَّد المجلس على الهيئة، أنه إذا تعذَّر صرف الغلة لكونها منقطعة المصرف تُحال للقاضي؛ لإصدار صك في إنفاقها في أوجه البر أو تخصيص نسبة من الغلة للاستثمار، مشددًا على إعادة تأهيل مجرى عين زبيدة والآبار وملحقاتها واستثمارها كمعلم سياحي.