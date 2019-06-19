السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان يستقبل المشرف على مكتب تحقيق الرؤية 2030



جيزان 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بمكتب سموه بمقر الإمارة، اليوم, المشرف على مكتب تحقيق الرؤية 2030 بإمارة جازان الدكتور محمد عقيل ومنسوبي المكتب.

واستمع سموه لشرح مفصل عن الأعمال والخدمات التي يقدمها المكتب، سعياً لتحقيق التوافق والانسجام بين خطط وبرامج إمارة المنطقة الإستراتيجية، وبرنامج التحول الوطني، ودعم ومساندة المحافظات والمراكز التابعة لتحقيق رؤية المملكة 2030، عبر خدمات ومهام ينفذها المكتب وفق الهيكل التنظيمي المعتمد لمهامه، ويعمل به وفق مراحل محددة ومنهجية واضحة.

وأكد سمو أمير المنطقة خلال اللقاء أهمية دور إمارة المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها في تحقيق "رؤية المملكة 2030"، والعمل المتكامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى ، بما يسهم في إيجاد بيئة عمل احترافية وتكاملية مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة لتفعيل أدوات تحقيق أهداف الرؤية في إيجاد تنمية شاملة ومستدامة للمنطقة , بما يتماشى مع توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة موجهاً سموه بمضاعفة الجهود للقيام بالمهام المناطة بالمكتب تحقيقاً للرؤية والبرامج الطموحة التي تسعى لتنفيذها إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ.

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13:47ت م

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