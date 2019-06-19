

إسلام آباد 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

لقي جندي باكستاني مصرعه جراء انفجار لغم أرضي زرعه مسلحون مجهولون اليوم، في منطقة كشمور بإقليم السند جنوب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن عناصر مجهولة الهوية زرعت لغمًا أرضيًا على طريق تسلكه قوات حرس الحدود المأمورة بحماية أنابيب الغاز الطبيعي في منطقة كشمور، وانفجر اللغم الأرضي أثناء مرور

دورية لقوات حرس الحدود بالقرب منه، مما أدى إلى مقتل الجندي.

من جهة أخرى، أفادت مصادر أمنية باكستانية أن وحدة من القوات شبه العسكرية صادرت كمية من الأسلحة والمتفجرات خلال عملية نفذتها في إقليم بلوشستان.

وأوضحت المصادر أن القوات شبه العسكرية عثرت على موقع سري لعناصر إرهابية في منطقة "سبّي" بإقليم بلوشستان، وصادرت منه كمية من قذائف الهاون، ومتفجرات وذخيرة، ولكنها لم تتمكن من اعتقال أي عناصر على صلة بتلك الأسلحة والمتفجرات.

// انتهى //

13:45ت م

0097





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل جندي بانفجار لغم أرضي جنوب باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.