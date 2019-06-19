السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يستقبل سفيري سويسرا والنرويج لدى المملكة العربية السعودية



الرياض 16 شوال 1440 هـ الموافق19 يونيو 2019 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم في مكتبه بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض، سفير الاتحاد السويسري لدى المملكة العربية

تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين مجلس التعاون وكل من سويسرا والنرويج وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مجلس التعاون ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء رئيس الشؤون السياسية في قطاع الشؤون السياسية والمفاوضات تركي المكراد.

// انتهى //

13:33ت م

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الرياض 16 شوال 1440 هـ الموافق19 يونيو 2019 م واساستقبل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم في مكتبه بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض، سفير الاتحاد السويسري لدى المملكة العربية السعودية أندرياس شالر، وسفير مملكة النرويج لدى المملكة العربية السعودية أويفند ستوكه.تم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين مجلس التعاون وكل من سويسرا والنرويج وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مجلس التعاون ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (إفتا)، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء رئيس الشؤون السياسية في قطاع الشؤون السياسية والمفاوضات تركي المكراد.// انتهى //13:33ت م0090

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