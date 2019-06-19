السعودية اليوم / محافظ وادي الفرع يتفقد قرى المحافظة ومراكزها



المدينة المنورة 15 شوال 1440 هـ الموافق 18 يونيو 2019 م واس

تفقد محافظ محافظة وادي الفرع عايض بن سعيد آل مشيط قرى المحافظة ومراكزها.

واستمع آل مشيط خلال الجولة -التي رافقه فيها مديرو فروع الإدارات الحكومية بالمحافظة- إلى مطالبات واحتياجات المواطنين، ورصد احتياجات القرى والمراكز ، كما عُقد في كل مركز من تلك المراكز اجتماع حضره رؤساء المراكز وعدد من المواطنين.

وأعرب محافظ وادي الفرع عن سعادته بزيارة القرى والمراكز ولقاء المسؤولين والمشايخ والأهالي، وحرص مديري الإدارات على العمل على تلبية الاحتياجات، إلى جانب ما اطلع عليه وشاهده من نمو وتطور ومشروعات حيوية شملت شتى المجالات، سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع لتقديم كل ما يخدم الدين والوطن، داعياً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ويحفظ ولاة أمرها من كل مكروه إنه سميع مجيب.

// انتهى //

13:31ت م

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