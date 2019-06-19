السعودية اليوم / المكتب التعاوني بجنوب حائل ينظم درساً علمياً لشرح "زاد المستقنع"



حائل 16 شوال 1440هـ الموافق 19 يونيو 2019م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب حائل غداً، درساً علمياً بعنوان " شرح زاد المستقنع"، يلقيه الشيخ الدكتور الوليد بن عيسى الحميد، قبل آذان المغرب بمسجد الخريصي بحي النقرة.

ويأتي الدرس ضمن برنامج مجالس العلم ومناشط المكتب التوجيهية لشهر شوال.

// انتهـــى //

13:15ت م

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