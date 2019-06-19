السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 360 كرتوناً من السلال الغذائية في سقطرى



سقطرى 16 شوال 1440 هـ الموافق 19 يونيو 2019 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 360 كرتوناً من السلال الغذائية في مناطق "غوظف"، "سلمهو"، "سندافه"، "شرط"، "عبطره"، "صارفه"، "ارسيمه"، "عبلهن"، بمديرية "حديبو" في محافظة سقطرى، استفاد منها 313 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق .

// انتهى //

13:11ت م

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