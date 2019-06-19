تقارير: دي ليخت يرفض برشلونة

رفض الهولندي ماتياس دي ليخت، قلب دفاع وقائد أياكس أمستردام، الانضمام لصفوف برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وفقاً لتقارير إعلامية إسبانية.

وكانت تقارير سابقة أكدت توصل إدارة برشلونة إلى اتفاق مع نظيرتها في أياكس لضم مدافع منتخب هولندا مقابل 80 مليون يورو، يُفعّل في حالة موافقة اللاعب ووكيله على البنود الشخصية.

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إذاعة "كادينا سير" الإسبانية قالت إن دي ليخت أعلن رفضه عرض برشلونة، استجابة لرأي وكيل أعماله الإيطالي مينو رايولا، الذي رأى أن العرض الكتالوني ضعيف من الناحية المادية.

ووفقاً لنفس المصدر، فإن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، قاد المفاوضات بنفسه مع دي ليخت، لكنه فشل في إقناع اللاعب بمشروع البارسا وارتداء قميص النادي في الموسم المقبل.

واختتمت الإذاعة بالتأكيد على أن اللاعب ما زال يفاضل بين 3 عروض من 3 أندية هي: باريس سان جيرمان الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي، وبايرن ميونيخ الألماني.