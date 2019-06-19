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إزالة تعديات على منتزه البهيتة البري بالسيل الكبير
متابعات الخليج 365 - الطائف
أزالت أمانة الطائف، اليوم الأربعاء، تعديات على منتزه البهيتة البري بالسيل الكبير، تمثلت في غرف وعقوم ترابية.
في وقت سابق، أزالت بلدية المسفلة الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة عدداً من الحواجز المخالفة التي تحجز بواسطتها مواقف السيارات بطرق عشوائية أمام بعض المنازل الخاصة والمباني السكنية داخل الأحياء وتؤدي إلى إشغال المواقع العامة بصورة غير نظامية.
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