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أمير الكويت يصل إلى بغداد في أول زيارة من نوعها منذ عقود
متابعات الخليج 365 - متابعة
وصل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت إلى العاصمة العراقية بغداد، في أول زيارة من نوعها منذ عقود.
ومن المقرر أن تبحث الزيارة العلاقات الثنائية والتوترات والتطورات المتسارعة غير المسبوقة في المنطقة.
وتعد الزيارة التي يقوم بها أمير الكويت إلى العاصمة العراقية هي الثانية له خلال توليه الحكم، إذ قام بزيارة سابقة في 2012 لترؤس وفد الكويت إلى اجتماع القمة العربية التي عقدت في بغداد آنذاك.
وتأتي هذه الزيارة في ظل التوترات والتطورات المتسارعة غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، لاسيما الأعمال التي استهدفت سلامة الإمدادات النفطية، عبر تخريب وتخريب السفن النفطية والتجارية المدنية في المياه الإقليمية للإمارات وبحر عمان.
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