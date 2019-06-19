طريقة التسجيل في مستشارك العمالي 1441 بالخطوات والرابط mol.gov.sa وتفاصيل خدمة مستشارك العمالي

نتابع معكم كل ما يهمكم حول طريقة التسجيل في مستشارك العمالي 1441، وقبلها نود أن نطلعكم على “ما هي خدمة مستشارك العمالي”، هي خدمة تمت إتاحتها للمستخدمين من وزارة العمل بالمملكة، متاحة للعاملين في القطاع الخاص السعودي، ويتم في هذه الخدمة الرد على جميع التساؤلات من العاملين باللغة الانجليزية والعربية، وتم إطلاق تلك الخدمة بالمملكة العربية السعودية لضمان المستوى بين العاملين وأصحاب العمل لتجنب المخالفات القانونية الواردة من العاملين، وقد تم تقديم خدمة مستشارك العمالي للعملاء في الوزارة، والذين يتمثلون في المواطنين الباحثين عن عمل وأيضا العمال وأصحاب العمل وتقوم بتقديم أفضل الأجوبة التي تتميز بسهولة استيعابها على الاستشارات القانونية التي تتم عبر أي طرف من أطراف “صاحب العمل، الباحث عن عمل، العامل أو الموظف” والجدير بالذكر أن غالبية الاسئلة تركز على العلاقة بين الاطراف الثلاثة داخل المنظومة العمالية أو الشركة.

تم تقديم خدمة مستشارك العمالي كتطبيق على الهواتف الذكية، ويقوم التطبيق بتلقي الرسائل والاستفسارات من المستخدم والرد عليها في خلال 72 ساعة “3 أيام”، وحتي وقت قريب تم الرد على ما يتعدي الـ 2000 سؤال من حاملي التطبيق.

طريقة التسجيل في مستشارك العمالي

مما لا شك فيه أنك بعدما تعرفت على تفاصيل خدمة مستشارك العمالي أنك الآن تود في معرفة طريقة التسجيل في مستشارك العمالي حتى تحصل على إجابات للعديد من التساؤلات في ذهنك، ويمكنك تسجيل حساب جديد على تطبيق مستشارك القانوني عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عبر الدخول على الرابط المباشر من هنا

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خطوات تسجيل حساب في مستشارك العمالي

النقر على “تسجيل حساب جديد” كتابة البيانات كاملة في الخانات المخصصة لها سيتم ارسال رسالة تأكيد لتفعيل الحساب عبر البريد الإلكتروني ورقم الجوال يتم تفعيل الحساب عبر الرقم التأكيدي المرسل في رسالة إلى البريد الإلكتروني

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