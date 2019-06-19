تقديم وظائف وزارة العدل 1440 لحاملي الثانوية والدبلوم موعد التقديم والفئات المؤهلة لوظائف جدارة

نتابع معكم كافة تفاصيل تقديم وظائف وزارة العدل 1440 للثانوية والدبلوم عبر بوابة جدارة الرسمية والرابط المباشر للتقديم، فقد تم الإعلان رسميا عن عدد من الوظائف الشاغرة للرجال لحاملي الدبلوم والثانوية، ويتم التقديم عبر موقع نظام جدارة السعودي للتوظيف، ويتم التقديم لهذه الوظائف بدأً من يوم الثلاثاء القادم الموافق 15 شوال حتي يوم 19 شوال ولمدة 4 أيام متواصلة، وهناك حاليا 54 وظيفة للرجال “مساح” ، والجدير بالذكر أن وزارة العدل قد دعت النساء المرشحات للوظائف “22 مرشحة” بضرورة الدخول في أقرب وقت إلي موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي لمعرفة نتائج الترشيح، ثم يتم طباعة الطباقة.

موعد تقديم وظائف وزارة العدل 1440

يبدأ التقديم في وظائف وزارة العدل للرجال بدأ من يوم الثلاثاء 15 شوال الساعة 8:00 ص بتوقيت الرياض وحتي يوم السبت الموافق 19 شوال الساعة 12:00 م، ويتم التقديم من خلال منصة جدارة للتوظيف.

رابط تقديم وظائف وزارة العدل

يمكن التقديم للوظائف عبر منصة جدارة الإلكترونية الرسمية للوظائف في المملكة العربية السعودية، وذلك عبر الرابط المباشر.

كيفية تقديم وظائف وزارة العدل

الدخول علي رابط التسجيل التأكد من صحة البيانات الخاصة بالمتقدم “إن وجد أي أخطاء يجب تقديم إعتراض” الضغظ علي أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية ” سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح” تحديد الرغبة في الدخول للإعلان الخاص بالتوظيف عبر المربع الخاص بذلك في الطلب الاختيار بين الوظائف والنقر علي الوظيفة المناسبة النقر علي أيقونة “حفظ الطلب”

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المؤهلين لوظائف وزارة العدل 1440

خريجي درجة الدبلوم بعد الثانوية العامة ومدته 3 سنوات

خريجي درجة الدبلوم بعد الثانوية العامة ومدته 3 سنوات و6 أشهر

خريجي درجة الدبلوم بعد الثانوية العامة ومدته سنتان

خريجي درجة الدبلوم بعد الثانوية العامة ومدته سنتان و6 اشهر

الحاصلين علي درجات تعليمية من خارج المملكة بشرط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم

اسماء المرشحين لوظائف وزارة العدل

يتم الإعلان عن أسماء المرشحين من الرجال لوظائف وزارة العدل عبر موقع بوابة وزارة العدل السعودية

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