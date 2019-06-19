شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب بعدم تحميل المواطنين أي أخطاء ناتجة عن نظام فوترة «المياه الوطنية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم (الأربعاء)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني، على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مقدونيا، ومشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وجمهورية أنجولا.

كما طالب «الشورى» الهيئة العامة للأوقاف بالالتزام بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء، عند إعداد تقاريرها السنوية واستيفاء ما ورد في التعميم الصادر بالأمر السامي رقم (7/ب/26345) وتاريخ 1422/12/19 هـ بشأن قواعد إعداد التقارير السنوية، كما طالب بتضمين تقريرها القادم الخطة الاستراتيجية والمبادرات ومؤشرات الأداء ونتائج أعمالها وفق رؤية المملكة 2030. وطالب المجلس بفصل الاختصاصات بين الهيئة العامة للأوقاف ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبتمكين المرأة من وظائف الهيئة العامة للأوقاف، على نحو يحقق رؤية المملكة 2030، وبوضع خطة زمنية لتملك مبانيها.

كما طالب «الشورى» من الهيئة العامة للاوقاف بنشر الأراضي والعقارات الوقفية المخصصة للاستثمار على بوابتها الإلكترونية حسب المناطق مع توضيح مواقعها وأي بيانات حتى يسهل التقدم لاستثمارها، وبالإسراع في تحصيل تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها بالتنسيق مع وزارة المالية، وبالعمل على إعادة تأهيل مجرى عين زبيدة والآبار وملحقاتها واستثمارها كمعلم سياحي، وبمعالجة أي تأخير أو تعطيل في صرف غلة الوقف للمستفيدين وعند تعذر صرف الغلة لكونها منقطعة المصرف تحال للقاضي لإصدار صك في انفاقها في أوجه البر أو تخصيص نسبة من الغلة للاستثمار.

كما طالب «الشورى» وزارة البيئة والمياه والزراعة بإجراء مسح بيئي شامل لجميع بيئات المملكة, وتحديد الأماكن الأكثر تضرراً بيئياً, وإعداد قاعدة بيانات بذلك لمعالجة بؤر التلوث، وبتضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن ما حققته الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) من إنجازات وما تواجهه من تحديات في مجال تعزيز الأمن الغذائي، كما طالب الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية والرقابة المحايدة عليها بما يضمن دقة الفواتير ومصداقيتها، واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم تحميل الموطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه الوطنية, ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها.