شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية» تخفف آلام مرضى الفشل الكلوي في «تنزانيا» بـ 62 جهازاً لغسيل الكلى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

قدمت المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبتنسيق ومتابعة من سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، 62 جهاز غسيل كلى لوزارة الصحة التنزانية للتخفيف عن مرضى الفشل الكلوي في تنزانيا وزنجبار.

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وتم تسليم الأجهزة في حفل تدشين رسمي أقامته وزارة الصحة التنزانية يوم (الإثنين)، بحضور نائب وزير الصحة التنزاني الدكتور فاوستين اندوقوليلي، ونائب سفير المملكة لدى تنزانيا أحمد الغامدي، ووفد من مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية.

وثمنت الحكومة التنزانية هذا التبرع وقدمت الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولحكومة وشعب المملكة على هذا التبرع السخي.

وقال فاوستين اندوقوليلي إن المملكة من ضمن الدول الصديقة لبلاده والتي دائماً ما تقف إلى جانب تنزانيا، وأن هذا التبرع أتى في الوقت المناسب، حيث تم اعتماد استراتيجية صحية مؤخراً لخدمة المواطنين التنزانيين في كافة المناطق بدلاً عن اعتمادهم على مدينة دار السلام فقط، حيث سيتم ارسال عدد من هذه الأجهزة إلى عدة مدن ومناطق في تنزانيا.