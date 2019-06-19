شكرا لقرائتكم خبر عن «حسام بن سعود»: في الباحة فرص استثمارية سياحية واعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الباحة)

رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، على دعمها واهتمامها بالمشاريع والمنشآت الاستثمارية والسياحية، مؤكدًا أن التطوير السياحي لا يتم إلا بالإكثار من المشاريع السياحية النوعية. وأكد خلال زيارته أمس لمنتجع الأرض الخضراء ببني سار، أن الأبواب مفتوحة لأي مستثمر يرغب في الاستثمار بالمنطقة لتسهيل جميع الإجراءات لتنفيذ المشاريع الاستثمارية والسياحية، مشيراً إلى أن هذا المنتجع ما هو إلا بداية لمشاريع أكبر ستشهدها منطقة الباحة، متمنيًا للمستثمر التوفيق.

وتطلع أمير الباحة إلى تنفيذ المزيد من المشاريع الاستثمارية والسياحية بالمنطقة، في ظل الفرص الاستثمارية الواعد بالمنطقة، مؤكدًا أن الهدف الأكبر الذي يتطلع له هو تنفيذ مشاريع سياحية كبرى إلى جانب هذه المشاريع تخدم المنطقة وتخدم السياحة في المملكة.

ولدى وصوله إلى مقر المنتجع قام بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع، ثم تجول به مستمعًا إلى شرح من مالك المشروع المستثمر ناصر بن سعيد الزهراني، عن المنتجع الذي تم تنفيذه على مساحة 7000 متر مربع وبتكلفة تجاوزت عشرين مليون ريال. وبين أن المنتجع يظم 15 وحدة سكنية مكونة من ثلاثة نماذج كبير ووسط وصغير، كل وحدة لها حديقة خاصة في الخلف مع موقف سيارة خاص بها، بالإضافة إلى حديقة عامة تظم طاولات وجلسات ونافورتين وستة شلالات وملاهي أطفال مجانية، ومكتب استقبال على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أن المنتجع يشمل قاعة اجتماعات وصالة طعام تتسع لـ 70 شخصًا ومطبخًا، إلى جانب المرافق الأخرى.

وشاهد الأمير خلال الجولة أحدى الوحدات بالمنتجع وما تضمه من مكونات، فيما سلم الرخصة السياحة لمالك المنتجع. رافقه في الزيارة مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي، ومدير عام مكتب أمير المنطقة أحمد بن صالح السياري.