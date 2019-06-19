شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد القبول بـ«جامعة نجران» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس «نجران»

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي 1440هـ / 1441هـ، على ثلاثة مراحل، يعقبه القبول الاحتياطي للفصلين، والقبول الاحتياطي للفصل الثاني.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري، أن آلية القبول ستكون على ثلاث مراحل، أولها مرحلة القبول الرئيسي، تبدأ بتاريخ اليوم 16/ 10/ 1440 هـ وتنتهي بتاريخ 4/ 11/ 1440 هـ، وتعلن نتائجها في 7/ 11/ 1440 هـ، والثانية ستكون للقبول الاحتياطي للفصلين وتبدأ بتاريخ 18 ـ 25 / 11/ 1440هـ، وتعلن نتائجها بتاريخ 28/ 11/ 1440هـ، فيما ستخصص المرحلة الثالثة للقبول الاحتياطي للفصل الثاني حسب المقاعد المتاحة، وتبدأ بتاريخ 3/ 12/ 1440هـ، ولغاية 17/ 4/ 1441هـ، وتعلن نتائجها بتاريخ 21/ 4/ 1441هـ.

وبيّن العمري، أن الجامعة حددت عدداً من الشروط الواجب توفرها في المتقدم وهي، أن يكون سعودياً أو من أم سعودية، ويكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، إضافة إلى عدم تجاوز عمر المتقدم 25 عاماً والمتقدمة 30 عاماً، وكذلك استيفاء أيّة شروط أخرى تراها الجامعة، مشيراً إلى أن التقديم سيكون متاحاً فقط على البوابة الإلكترونية للجامعة عبر الرابط الالكتروني التالي: https://edugate.nu.edu.sa.