شكرا لقرائتكم خبر عن «أمير عسير» يوجه بتوزيع منح الأراضي لذوي الشهداء والمصابين خلال «شهر» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (أبها)
شرعت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها في إنهاء إجراءات توزيع منح الأراضي لأسر ذوي الشهداء والمصابين، بعد إجراء القرعة العلنية، وذلك بناءً على توجيه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن توجيه أمير المنطقة يؤكد على أن يتم إنهاء إجراءات التسليم للمنح خلال شهر، مع مراعاة منحهم في أفضل المخططات السكنية، لافتاً إلى دعوة المستفيدين من أسر الشهداء والمصابين عبر الإعلان في الصحف المحلية مصطحبين معهم المستندات الرسمية، وذلك لتمكينهم من المنح وفق الإجراءات النظامية.
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