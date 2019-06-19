محمد بن مسعود - الدمام - كما أشارت "الخليج 365" قبل يومين تعاقد نادي الأهلي مع المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين. وأشرف برانكو إيفانكوفيتش؛ على تدريب عدد من الأندية الأوروبية والآسيوية، وأبرزها: دينامو زغرب، شاندونغ لونينغ الصيني، الاتفاق السعودي، والوحدة الإماراتي، كذلك درّب المنتخب الإيراني في منافسات كأس العالم. الكرواتي "برانكو" يقود الأهلي فنياً .. لمدة موسمين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-19 تعاقد نادي الأهلي مع المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين. وأشرف برانكو إيفانكوفيتش؛ على تدريب عدد من الأندية الأوروبية والآسيوية، وأبرزها: دينامو زغرب، شاندونغ لونينغ الصيني، الاتفاق السعودي، والوحدة الإماراتي، كذلك درّب المنتخب الإيراني في منافسات كأس العالم. Advertisements 19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440 12:36 PM كما أشارت "الخليج 365" قبل يومين كما أشارت "الخليج 365" قبل يومين تعاقد نادي الأهلي مع المدير الفني الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين. وأشرف برانكو إيفانكوفيتش؛ على تدريب عدد من الأندية الأوروبية والآسيوية، وأبرزها: دينامو زغرب، شاندونغ لونينغ الصيني، الاتفاق السعودي، والوحدة الإماراتي، كذلك درّب المنتخب الإيراني في منافسات كأس العالم. ، الكرواتي "برانكو" يقود الأهلي فنياً .. لمدة موسمين ،

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