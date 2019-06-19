محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية برازيلية عن تلقي إدارة نادي إنترناسيونال البرازيلي، عرضاً من الهلال لضمّ لاعب المحور في الفريق إدينيلسون دو سانتوس. وبحسبما نقلت صحيفة "جلوبو" الواسعة الانتشار في البرازيل، فإن إدارة إنترناسيونال رفضت العرض لحاجتها الشديدة إلى اللاعب. الصحيفة البرازيلية وصفت عرض الهلال بالجيد للغاية علماً بأن اللاعب يبلغ من العمر 29 عاماً ولعب مع فريقه الموسم الحالي 8 مباريات سجّل فيها ثلاثة أهداف وصنع آخر. "إنترناسيونال" البرازيلي يرفض بيع لاعبه "إدينيلسون" لـ "الهلال" محمد السيّد الخليج 365 2019-06-19 كشفت تقارير صحفية برازيلية عن تلقي إدارة نادي إنترناسيونال البرازيلي، عرضاً من الهلال لضمّ لاعب المحور في الفريق إدينيلسون دو سانتوس. وبحسبما نقلت صحيفة "جلوبو" الواسعة الانتشار في البرازيل، فإن إدارة إنترناسيونال رفضت العرض لحاجتها الشديدة إلى اللاعب. الصحيفة البرازيلية وصفت عرض الهلال بالجيد للغاية علماً بأن اللاعب يبلغ من العمر 29 عاماً ولعب مع فريقه الموسم الحالي 8 مباريات سجّل فيها ثلاثة أهداف وصنع آخر. Advertisements 19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440 11:40 AM كشفت تقارير صحفية برازيلية عن تلقي إدارة نادي إنترناسيونال البرازيلي، عرضاً من الهلال لضمّ لاعب المحور في الفريق إدينيلسون دو سانتوس. وبحسبما نقلت صحيفة "جلوبو" الواسعة الانتشار في البرازيل، فإن إدارة إنترناسيونال رفضت العرض لحاجتها الشديدة إلى اللاعب. الصحيفة البرازيلية وصفت عرض الهلال بالجيد للغاية علماً بأن اللاعب يبلغ من العمر 29 عاماً ولعب مع فريقه الموسم الحالي 8 مباريات سجّل فيها ثلاثة أهداف وصنع آخر. ، "إنترناسيونال" البرازيلي يرفض بيع لاعبه "إدينيلسون" لـ "الهلال" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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