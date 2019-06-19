دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالصور.. احتراق ناقلة زيت بطريق ينبع-جدة ووفاة السائق أدى حادث اصطدام ناقلة زيت بشاحنة «قلاب»، عصر الثلاثاء، إلى اندلاع النيران فيها واحتراقها بالكامل ووفاة السائق. وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد الجهني، إن فرق الدفاع المدني بلغها عند الساعة 5:36 عصرًا، نشوب حريق في ناقلة زيت إثر اصطدامها بشاحنة قلاب بالرايس طريق «ينبع-جدة» السريع، ونتج عنه احتراق للناقلة بالكامل وفاة السائق، مشيرًا إلى أنه جرى تسليم الحادث لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات النظامية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. احتراق ناقلة زيت بطريق ينبع-جدة ووفاة السائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.