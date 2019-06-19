بالصور والفيديو: تدشين دوار “رؤية 2030” على كورنيش الخبر

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دشنت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الثلاثاء في محافظة الخبر، دوار “رؤية 2030” على طريق الكورنيش عند تقاطع شارعي الملك فيصل بن عبد العزيز والأمير سلطان بن عبد العزيز.
وافتتح الدوار الذي يبلغ قطره 120 متراً أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير وعدد من المسؤولين. واقتُبس تصميم الدوار من طبيعة المملكة الصحراوية ومن الكثبان الرملية، ونفذته مجموعة مستشفيات المانع ضمن شراكة مجتمعية بين الأمانة والقطاع الخاص.
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