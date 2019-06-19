مجمع الملك فهد يعلن عدد مستخدمي «مصحف المدينة النبوية»

كشف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، اليوم الأربعاء، عدد مستخدمي تطبيق «مصحف المدينة النبوية».

وقال الأمين العام للمجمع الدكتور بندر بن فهد السويلم، في تصريحاتٍ أوردتها وكالة الأنباء السعودية، إنّ عدد المستخدمين للتطبيق بلغ منذ إطلاقه في شهر رمضان الماضي على منصة «جوجل بلاي» مليونًا و538 ألف مستخدم.

وبلغ التعامل اليومي النَّشِط للتطبيق على المنصة نفسها ما يقارب الـ140 ألف معاملة، وعدد المستخدمين للتطبيق على منصة آبل مليونًا و489 ألف مستخدم، كما وصل التعامل اليومي النَّشِط له على المنصة ذاتها 181 ألف معاملة.

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وأضاف: «التطبيق كان له صدى طيب في المملكة، وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي، ولقي قبولًا منقطع النظير؛ وذلك للمكانة العلمية والمرجعية العالمية لمجمع الملك فهد التي يتمتع بها في مجال القرآن الكريم وعلومه، ولما تمتاز به إصداراته من الجودة والدقة والإتقان».

وأشار السويلم إلى سعي المجمع بتفعيل أهدافه بالوسائل المعاصرة والسريعة، وفق رؤية المملكة 2030، التي منها تقديم نص القرآن الكريم وتلاواته بالروايات المتواترة في الوسائط المتعددة، سائلًا الله ــ عز وجل ــ أن يحفظ البلاد في ظل قيادتها الرشيدة ويديم عليها الأمن والإيمان، والاستقرار والتمكين.

يُذكر أن الرابط الموحد لتحميل التطبيق على المنصتين.