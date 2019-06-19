رسميًا.. تحقيقات الهجمات على «سفن الفجيرة» تتهم «دولة» بالمسؤولية

وجهت بعثات دول الإمارات والسعودية والنرويج في الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن وأعضائه، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حول نتائج التحقيق في الهجمات التي طالت 4 سفن قبالة الفجيرة في مايو الماضي.

وتضمنت الرسالة التبليغ الرسمي للنتائج المرحلية للتحقيقات التي تقودها السعودية والإمارات والنرويج في الهجمات بالألغام على السفن الأربع في المياه الإقليمية الإماراتية في 12 من مايو الماضي، حسب «العربية».

وذكرت الرسالة أن نتائج التحقيقات والأدلة المرحلية، تفيد بأن «دولة وليست مجموعة إرهابية هي المسؤولة عن الهجوم على السفن الأربع»، دون تحديد اسم هذه الدولة، موضحة أن الهجمات تعمَّدت تهديد الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.

وأوضحت الرسالة أن المؤشرات تدّل على أن فريقًا أو أكثر من الغواصين، زرعوا الألغام بالسفن، وذلك بغرض تعطيل السفن بدلًا من إغراقها أو التسبب في تسرب النفط.

وتعتبر تلك الرسالة بمثابة تبليغ رسمي لأعضاء مجلس الأمن بالنتائج المرحلية للتحقيق، بينما كانت الإحاطة الماضية في السادس من الشهر الماضي مجرد تبليغ غير رسمي.

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وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في 12 مايو الماضي أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباحًا لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة والمياه الإقليمية والاقتصادية لدولة الإمارات.

وطالبت الإمارات المجتمع الدولي، بحماية الملاحة في مياه الخليج بعد أن تعرضت ناقلتا نفط نرويجية ويابانية لهجمات تخريبية الخميس الماضي، فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الذي يعبر منه يوميًا نحو ثُلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحرًا.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» عن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قوله في مؤتمر صحفي في العاصمة البلغارية صوفيا السبت: «على المجتمع الدولي أن يتعاون من أجل تأمين الملاحة الدولية وتأمين وصول الطاقة»، بعد أن تعرضت، الخميس، ناقلتا نفط لهجمات في بحر عُمان.

وأضاف الوزير الإماراتي: «المنطقة هي الشريان الأساسي للطاقة في العالم ولا نريد أن يكون لهذا تكرار في المنطقة بين فترة وأخرى لكي نزدهر ونستقر».

وحول هجوم الشهر الماضي، قال الوزير الإماراتي إن «الأدلة التي جمعناها نحن وزملاؤنا من دول أخرى تشير بوضوح إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينة تحت مستوى المياه والتقنية التي تم استخدامها والتوقيت والمعلومات التي جمعت قبل العملية واختيار الأهداف بدقة بحيث لا يتم غرق أو تسريب نفط من هذه السفن».