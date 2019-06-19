ثلث مرضى سرطان الدم في السعودية يبحثون عن «متبرع عائلي»

كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، اليوم الأربعاء، أنَّ ثُلث مرضى سرطان الدم في السعودية لا يجدون متبرعًا مطابقًا بالخلايا الجذعية من داخل العائلة.
ونشر المستشفى، «إنفو جراف» اطلعت عليه «عاجل»، قال فيه إنَّ التبرع بالخلايا الجذعية عملية آمنة وتسهم في إنقاذ حياة مريض، وأنّ السجل يفحص بعناية جميع المتبرعين؛ للتأكُّد من أمان العملية للمتبرع والمريض.
وأوضح أنّ تجميع الخلايا الجذعية يتم في أغلب الحالات عن طريق الذراع، لافتًا إلى أنّ يؤخذ من المتبرع أقل من 5% من خلايا الجسم.
ويقوم الجسم بتعويض الخلايا المتبرع بها خلال أربعة أسابيع، وأنّ المتبرع لا يتحمّل أي تكاليف عن عملية التبرع.
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