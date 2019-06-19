بالفيديو.. إنقاذ سيارتين عَلِقتا في «رمال ضرماء» بالرياض

أعلنت جمعية متخصصة في أعمال الإغاثة، اليوم الأربعاء، إنقاذ سيارتين عالقتين في رمال شمال محافظة ضرماء بمنطقة الرياض.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، اطلعت عليه «عاجل»، أنّ بلاغًا ورد إليها عن سيارتين عالقتين في رمال شمال محافظة ضرماء، لافتة إلى أنّه تمّ على الفور انطلاق الفرق المختصة إلى منطقة الحادث وتمَّ إخراج السيارتين، ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل بشأن الواقعة.

وكانت شرطة منطقة الرياض، بقيادة العميد خالد بن ذيب الدوسري قد كرَّم جمعية غوث نظرًا لجهودها في العثور على أحد المفقودين في محافظة الدوادمي يوم الخميس الماضي.

وعثر أعضاء الجمعية على مفقود الدوادمي «فايز العتيبي» متوفًّى في الصحراء، بعد تمشيط المنطقة المتوقع تواجده فيها من قِبَل عدة مركبات وطائرة شراعية.