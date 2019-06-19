أعلنت جمعية متخصصة في أعمال الإغاثة، اليوم الأربعاء، إنقاذ سيارتين عالقتين في رمال شمال محافظة ضرماء بمنطقة الرياض.
وذكر بيانٌ صادرٌ عن جمعية غوث للتوعية والإنقاذ، اطلعت عليه «عاجل»، أنّ بلاغًا ورد إليها عن سيارتين عالقتين في رمال شمال محافظة ضرماء، لافتة إلى أنّه تمّ على الفور انطلاق الفرق المختصة إلى منطقة الحادث وتمَّ إخراج السيارتين، ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل بشأن الواقعة.
وكانت شرطة منطقة الرياض، بقيادة العميد خالد بن ذيب الدوسري قد كرَّم جمعية غوث نظرًا لجهودها في العثور على أحد المفقودين في محافظة الدوادمي يوم الخميس الماضي.
وعثر أعضاء الجمعية على مفقود الدوادمي «فايز العتيبي» متوفًّى في الصحراء، بعد تمشيط المنطقة المتوقع تواجده فيها من قِبَل عدة مركبات وطائرة شراعية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. إنقاذ سيارتين عَلِقتا في «رمال ضرماء» بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.